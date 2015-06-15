Редизайн страницы переписки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок198 просмотров

Требуется редизайн страницы переписки дейтинг сайта http://romancecompass.com под новый функционал.

Нужен адаптивный дизайн.

Страницу нужно сделать по подобию вебинтерфейса gmail, т.е. структура, функциональные блоки, отображение списка писем, прочтения письма, ответа, истории переписки и прочее.

Папки:

- входящие (будут разбиваться на несколько папок):

- обычные письма

- письма от фаворитов

- презентационные

- письма от админа

- помеченные письма (письма которые мужчина решил пометить как особенные)

- исходящие

- черновики

- корзина

10 лет назад
allexxandrr
Александр 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$80
4 дня
Сотрудничеством довольны. Отличное исполнение, внимание к заказчику, были учтены все пожелания, быстрые правки. Рекомендую!
Довольна сотрудничеством с Александром! Интересный проект, понятное ТЗ, своевременная оплата и приятное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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