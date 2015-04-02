Редизайн сайта www.shinibu. Движок XT: Commerce (клон OS Commerce). Нужен актуальный светлый дизайн. Отрисовать+натянуть на CMS, при этом не затронув существующий функционал сайта. Все хочется получить из одних рук. Просто дизайн и просто верстка неинтересны.
Редизайн Wordpress сайтов
Нужен редизайн(ДИЗАЙН+ВЕРСТКА) сайтов: linksmanagement.com и magenet.com
Цель: Получить не очень дорого ультрасовременный дизайн.
Требования:
1) Mobile friendly, bootsrap
2) Черные шрифты, яркие цвета (синий, зеленый, оранжевый)
3) Современный, web 2.0.
4) "Живые" элементы на сайте
5) Дизайн должен быть заточен под продажи
Что нравится:
также:
http://wrapbootstrap.com/preview/WB09R23P8
http://webapplayers.com/inspinia_admin-v1.9.2/Landing_page/index.html
http://wrapbootstrap.com/preview/WB0C80G42
http://wrapbootstrap.com/preview/WB01PP82R
Скидывайте примеры ваших дизайнов, который подходят под требования или похожи на примеры.
Пишите сроки и стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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