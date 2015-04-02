Редизайн Wordpress сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок137 просмотров

Нужен редизайн(ДИЗАЙН+ВЕРСТКА) сайтов: linksmanagement.com и magenet.com

Цель: Получить не очень дорого ультрасовременный дизайн.

Требования:

1) Mobile friendly, bootsrap

2) Черные шрифты, яркие цвета (синий, зеленый, оранжевый)

3) Современный, web 2.0.

4) "Живые" элементы на сайте

5) Дизайн должен быть заточен под продажи

Что нравится:

http://www.guru.com/

http://outreachr.com/

также:

http://wrapbootstrap.com/preview/WB09R23P8

http://webapplayers.com/inspinia_admin-v1.9.2/Landing_page/index.html

http://wrapbootstrap.com/preview/WB0C80G42

http://wrapbootstrap.com/preview/WB01PP82R

Скидывайте примеры ваших дизайнов, который подходят под требования или похожи на примеры.

Пишите сроки и стоимость работы.

WordPress
10 лет назад
linksmanagement
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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