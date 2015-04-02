Изменения в дизайне сайта

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок225 просмотров

Нужен дизайн сайта по ремонту.

Основа format24x.ru/ как есть переделать только в цвет sk-onix.ru/ .

И иконки заменяем (почему выбирают нас). Но легкая переделка нужна.

10 лет назад
ufalabcom
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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