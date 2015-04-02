Доброго вечера, утра ,дня! Требуется доработка готово га дизайна,5 страниц. написание текстов для сайта, обработка картинок, ну и так далее, надо дать жизнь проекту, выложить в сеть, общение через скайп, общаюсь только голосом, ...
Изменения в дизайне сайта
Нужен дизайн сайта по ремонту.
Основа format24x.ru/ как есть переделать только в цвет sk-onix.ru/ .
И иконки заменяем (почему выбирают нас). Но легкая переделка нужна.
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