Необходимо нарисовать дизайн сайта. Концепция во вложении, т.е. что примерно хочется. Цвета: синие, зеленые, белые, черные. Чтобы было просто, т.е. не нагружено, но и тем не менее чтобы не выглядело дешево, нужно солидно.