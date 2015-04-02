Ищу на e-commerce проект недорого ux-дизайнера. Сразу давай на "ты", если так будет удобнее. Ребята, объявление для тех, у кого в кризис 2015г. есть свободные часы и желание. Изобретать ...
Шаблон (редизайн) для форума
Сделать шаблон (редизайн) для Vanilla форума, который будет подвязан к сайту на Wordpress (сайт готов).
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