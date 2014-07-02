GridinSoftLLC

Анастасия GridinSoftLLC

 
32 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$100
10 баллов
9 лет назад
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Отличный заказчик. Моментальная оплата. Постоянно на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству :)
Работа выполнена качественно и в срок. Исполнитель проявил инициативу и креативный подход, сообразительность и находчивость. Мы очень довольны, получили то, что нам было нужно.
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