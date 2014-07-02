GridinSoftLLC

$100
Сделать шаблон (редизайн) для Vanilla форума, который будет подвязан к сайту на Wordpress (сайт готов).
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
9 лет назад
Сделать шаблон (редизайн) для Vanilla форума, который будет подвязан к сайту на Wordpress (сайт готов).
Создать готовый вордпресс шаблон из сверстанного макета сайта в короткие сроки.
Нужен одностраничный сайт-визитка (адаптивный, с админкой). Есть примерный прототип и пожелания по поводу дизайна. Необходимо разработать дизайн и сверстать сайт.
Нужно сверстать один лэндинг пейдж по макету, текстовое наполнение предоставляем.