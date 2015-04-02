Profi.Travel

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки99 просмотров

Мы - федеральный туристический b2b портал. Одним из направлений нашей деятельности является проведение серий обучающих вебинаров для профессионалов турбизнеса (турагентов). Для каждого такого обучающего мероприятия мы создаем отдельные интернет-страницы (landing page) с индивидуальным дизайном, логотипом проекта и т.д.

Предлагаем возможность удаленной проектной работы (на постоянной основе).

10 лет назад
Tatmalyuk
Татьяна 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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