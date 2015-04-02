Profi.Travel

Краткое Т.З. по дизайну. Первоначально нужно спроектировать дизайн сайта. Сайт будет представлять собой несколько страничную игру-лотерею, где люди будут бросать монеты в свинок копилок, а потом монеты распределяются между участниками (Имеется полное ТехЗадание к ...