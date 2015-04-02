Доработать дизайн сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка116 просмотров

Необходимо доработать дизайн сайта: а именно представление товаров в каталоге, страницы ошибок 403/404, страница Результат поиска.

10 лет назад
dnhaggard
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

jane_bali
Евгения 
32 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$16
2 дня
Евгения в установленные сроки выполнила все работы. Была на связи, при необходимости, оперативно вносила изменения. Работой довольны. Спасибо!
Делала доработку дизайна для сайта Дмитрия. Была очень четко поставлена задача, подробное ТЗ. С удовольствием буду продолжать сотрудничество. Благодарю за оперативную обратную связь и оплату в срок!

Заявки фрилансеров

jane_bali
Евгения 
32 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

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