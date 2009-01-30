Необходимо разработать дизайн для сайта программной платформы автоматизации и разработанных на ней решений. Упор необходимо будет сделать на представление решений. Решения в основном для применения в лесной отрасли. Характеристики: - 15+-2 макетов дизайна, каждый ...
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Нужен логотип для системы спутникового мониторинга за незаконными вырубками лесов. Система позволяет с точностью до одного дерева определить вырубку. Называется система "Кедр". Дескриптор: либо "Система оперативного мониторинга лесоизменений", либо "Мониторинг лесоизменений" (вариант покороче). Логотип для сайта ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо доработать дизайн сайта: а именно представление товаров в каталоге, страницы ошибок 403/404, страница Результат поиска.Завершен9 лет назад
Разработать дизайн сайта для компании, которая занимается разработкой платформы автоматизации. Макеты разработать на основании фирменных цветов. Условия: Оплата поэтапная, без предоплаты. Высылаете исходники после оплаты этапов.Завершен9 лет назад
- $250
Требуется опытный разработчик для доработки сайта на 1с Битрикс. Верстка готова. Cms настроена. необходимо доработать функционал (всплывающие окна, интерактивная план-карта, эффект паралакса в слайдере). ТЗ прилагаюСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется разработка логотипа и фирменного стиля в виде оформленного брендбука (Corel или Illustrator) и макетов документов. Книга должна обязательно содержать помимо вариантов и условий на использование логотипа, инверсных вариантов и т.д., макеты бумажного письма, презентации, ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
По готовому ТЗ и исходникам дизайн макетов собрать сайт на CMS Made Simple. Во вложении ТЗ и несколько картинок дизайна. Исходник макетов перешлю выбранному исполнителю. Если ТЗ противоречит макетам за основу берем макеты, но лучше ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо доработать логотип по имеющимся материалам. Цвета выбраны, форма определена. Необходима корректировка пропорций и детализация. Материалы вышлю в личку, если понравиться Ваше портфолио.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Требуется опытный разработчик для создания сайта на 1С: Битрикс редакции "Малый бизнес". Техничесое задание во вложении. Дизайн готов. Срок до 29-го октября.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Функциональные требования и требования к дизайну – во вложении. Макеты разработать на основании фирменных цветов. Условия: Оплата поэтапная, без предоплаты. После утверждения макета главной страницы – 40% от стоимости. После утверждения макетов второстепенных страниц – окончательный расчет. Высылаете исходники после оплаты ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется переработка существующего логотипа компании и разработка на его основе макетов носителей фирменного стиля. Результаты работы представить в виде инструкции по использованию фирменного стиля. Формат CorelDraw. Шаблон оформления инструкции будет предоставлен выбранному исполнителю. Объем разработки фирменного стиля: Деловое письмо ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт готов, необходимо доработать некоторые принципиальные, а также наименее важные детали.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо разработать дизайн и иконки для корпоративной информационной системы.В настоящее время функциональность практически полностью разработана, и работать придется с живой системой, к которой предложу удаленный доступ. Интерфейсы пользователя разработаны на готовых, но модифицированных компонентах, так ...Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $225
Разработать web-интерфейс пользователей мемориального проекта: первоначально предоставить 2 варианта. В случае, если варианты не устроят заказчика, разработать третий. ТЗ с подробным описанием интерфейса в приложении. На карте размещены захоронения солдат ВОВ и объекты боевой славы. В ...Закрыт15 лет назад
- $30
Нужно изготовить баннер для главной страницы сайта. Сценарий во вложении. Срок 1 сутки с момента утверждения кандидата. Оплата после сдачи работы.Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $60
Задача: 1. Разработать лого для интернет-магазина отделочных и строительных материалов (цветной, ч/б, инверсные варианты) 2. Разработать шаблон бумажного письма и почтового конверта. Оплата - поэтапная. Требования: Аудитория: на 80% частные Заказчики и прорабы по квартирным ремонтам (400 позиций в прайс-листе). ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Требуется разработка логотипа и фирменного стиля в виде оформленного бренд-бука (Corel или Illustrator) и макетов документов. Книга должна обязательно содержать помимо вариантов и условий на использование логотипа, инверсных вариантов и т.д., макеты ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
На постоянную работу в воронежский филиал московской фирмы требуется аккуратный и педантичный WEB разработчик для командной и индивидуальной работы по: - программированию Интернет и интранет сайтов и порталов "с нуля" и с использованием CMS на языках ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Московской фирме (филиал в г. Воронеж) требуется на постоянную удаленную работу дизайнер с профильным образованием для реализации собственных и заказных Internet и Intranet проектов. А Именно, для разработки: - дизайна интернет сайтов и порталов; - дизайна ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад