dnhaggard

Дмитрий dnhaggard

 
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн для сайта программной платформы автоматизации

    Необходимо разработать дизайн для сайта программной платформы автоматизации и разработанных на ней решений. Упор необходимо будет сделать на представление решений. Решения в основном для применения в лесной отрасли. Характеристики: - 15+-2 макетов дизайна, каждый ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для спутниковой системы мониторинга

    $40

    Нужен логотип для системы спутникового мониторинга за незаконными вырубками лесов. Система позволяет с точностью до одного дерева определить вырубку. Называется система "Кедр". Дескриптор: либо "Система оперативного мониторинга лесоизменений", либо "Мониторинг лесоизменений" (вариант покороче). Логотип для сайта ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Разработать дизайн сайта для компании, которая занимается разработкой платформы автоматизации. Макеты разработать на основании фирменных цветов. Условия: Оплата поэтапная, без предоплаты. Высылаете исходники после оплаты этапов.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта на 1С: Битрикс

    $250

    Требуется опытный разработчик для доработки сайта на 1с Битрикс. Верстка готова. Cms настроена. необходимо доработать функционал (всплывающие окна, интерактивная план-карта, эффект паралакса в слайдере). ТЗ прилагаю

    Битрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа и ФС

    $250

    Требуется разработка логотипа и фирменного стиля в виде оформленного брендбука (Corel или Illustrator) и макетов документов. Книга должна обязательно содержать помимо вариантов и условий на использование логотипа, инверсных вариантов и т.д., макеты бумажного письма, презентации, ...

    IllustratorБрендбук
    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и настройка сайта на CMS MadeSimple

    $250

    По готовому ТЗ и исходникам дизайн макетов собрать сайт на CMS Made Simple. Во вложении ТЗ и несколько картинок дизайна. Исходник макетов перешлю выбранному исполнителю. Если ТЗ противоречит макетам за основу берем макеты, но лучше ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка логотипа по прототипу и эскизам

    $100

    Необходимо доработать логотип по имеющимся материалам. Цвета выбраны, форма определена. Необходима корректировка пропорций и детализация. Материалы вышлю в личку, если понравиться Ваше портфолио.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать дизайн корпоративного сайта

    $500

    Функциональные требования и требования к дизайну – во вложении. Макеты разработать на основании фирменных цветов. Условия: Оплата поэтапная, без предоплаты. После утверждения макета главной страницы – 40% от стоимости. После утверждения макетов второстепенных страниц – окончательный расчет. Высылаете исходники после оплаты ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переработка логотипа и разработка фирменного стиля

    $500

    Требуется переработка существующего логотипа компании и разработка на его основе макетов носителей фирменного стиля. Результаты работы представить в виде инструкции по использованию фирменного стиля. Формат CorelDraw. Шаблон оформления инструкции будет предоставлен выбранному исполнителю. Объем разработки фирменного стиля: Деловое письмо ...

    CorelDRAW
    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программный интерфейс для корпоративной ИС

    $1000

    Необходимо разработать дизайн и иконки для корпоративной информационной системы.В настоящее время функциональность практически полностью разработана, и работать придется с живой системой, к которой предложу удаленный доступ. Интерфейсы пользователя разработаны на готовых, но модифицированных компонентах, так ...

    Дизайн интерфейсов и игр8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать дизайн-макет web-интерф. к БД и карте

    $225

    Разработать web-интерфейс пользователей мемориального проекта: первоначально предоставить 2 варианта. В случае, если варианты не устроят заказчика, разработать третий. ТЗ с подробным описанием интерфейса в приложении. На карте размещены захоронения солдат ВОВ и объекты боевой славы. В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изготовление Flash-баннера 390x170

    $30

    Нужно изготовить баннер для главной страницы сайта. Сценарий во вложении. Срок 1 сутки с момента утверждения кандидата. Оплата после сдачи работы.

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка лого для интернет магазина

    $60

    Задача: 1. Разработать лого для интернет-магазина отделочных и строительных материалов (цветной, ч/б, инверсные варианты) 2. Разработать шаблон бумажного письма и почтового конверта. Оплата - поэтапная. Требования: Аудитория: на 80% частные Заказчики и прорабы по квартирным ремонтам (400 позиций в прайс-листе). ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка логотипа и стиля

    $300

    Требуется разработка логотипа и фирменного стиля в виде оформленного бренд-бука (Corel или Illustrator) и макетов документов. Книга должна обязательно содержать помимо вариантов и условий на использование логотипа, инверсных вариантов и т.д., макеты ...

    Illustrator
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • WEB разработчик

    На постоянную работу в воронежский филиал московской фирмы требуется аккуратный и педантичный WEB разработчик для командной и индивидуальной работы по: - программированию Интернет и интранет сайтов и порталов "с нуля" и с использованием CMS на языках ...

    PHPMySQLHTMLApacheJavaExt JS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web дизайнер, разработчик интерфейсов

    $500

    Московской фирме (филиал в г. Воронеж) требуется на постоянную удаленную работу дизайнер с профильным образованием для реализации собственных и заказных Internet и Intranet проектов. А Именно, для разработки: - дизайна интернет сайтов и порталов; - дизайна ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
jane_bali
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Доработать дизайн сайта
Делала доработку дизайна для сайта Дмитрия. Была очень четко поставлена задача, подробное ТЗ. С удовольствием буду продолжать сотрудничество. Благодарю за оперативную обратную связь и оплату в срок!
Евгения в установленные сроки выполнила все работы. Была на связи, при необходимости, оперативно вносила изменения. Работой довольны. Спасибо!
Ответный отзыв
UlianFree
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Разработать дизайн сайта
Очень понравилось работать с Дмитрием. Четкая постановка задач, корректное техническое задание. Всегда интересные проекты. Оперативность в оплате выполненных работ. С удовольствием продолжу сотрудничество и дальше. Спасибо.
Юля - ответственный исполнитель. выполняет любые желания заказчика, исправляет/дорабатывает все в макеты, после сдачи также всегда на связи и при необходимости вносит оперативно любые правки. В макетах всегда порядок, все разложено по папкам. Реализовали уже несколько проектов совместно и продолжаем сотрудничество. Спасибо, Юля! )
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tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка логотипа по прототипу и эскизам
Хороший заказчик. Работа оплачена. Рекомендую для сотрудничества.
Отличный специалист. Работа понравилась, все было выполнено быстро, точно и в сроки.
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