Ищу ux-дизайнера на e-commerce проект

Ищу на e-commerce проект недорого ux-дизайнера.

Сразу давай на "ты", если так будет удобнее.

Ребята, объявление для тех, у кого в кризис 2015г.

есть свободные часы и желание.

Изобретать колесо заново не будем, т. е. проектировать магазин будем не с 0,

а за основу возьмем анализ интерфейсов существующих магазинов.

Возможно, у тебя уже есть опыт в e-commerce и ты что-то предложишь от себя.

Потребуются:

- неглубокий анализ интерфейсов различных магазинов на выявление "фишек";

- адаптивный прототип под разные устройства и их положения, оговорим;

- дизайн-макеты (несложный flat) по прототипу в аккуратных psd. Цветовую схему подберем;

- местами может потребоваться функциональная спецификация для некоторых элементов.

Бюджет

небольшой, будем обговаривать.

Рамки: 20-25 тыс. р.

Связь

в личку или в комментах

Портфолио

Не надо накидывать дизайны. Покажите ваши прототипы.