Сайт под ключ

Доброго вечера, утра ,дня!

Требуется доработка готово га дизайна,5 страниц. написание текстов для сайта, обработка картинок, ну и так далее, надо дать жизнь проекту, выложить в сеть, общение через скайп, общаюсь только голосом, желательно

сайт раньше работал на друпале, жду предложений.

цена ?

тематика сайта услуги и продажи, так же нужен интернет магзин