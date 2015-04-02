Разработать дизайн главной страницы сайта + 1 баннер

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка155 просмотров

Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта + 1 баннер согласно Т.З.

10 лет назад
botbo
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$125
2 дня
Вся работа была сделана точно в срок(даже раньше срока). С первых минут общения я почувствовал профессиональных подход к делу. Так в итоге и оказалось. Всё выполнено согласно Т.З. на 5 баллов из 5. Рекомендую всем!
Рекомендую Павла как отличного заказчика. Сотрудничество прошло на одном дыхании, все оперативно, четко и слажено! Буду рада продолжению сотрудничества по другим проектам.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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