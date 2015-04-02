Дизайн корпоративного сайта (медицинская тематика)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт35 заявок205 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн сайта (медицинская тематика).

Есть утвержденные лей-ауты главной страницы и контентной.

Общее количество страниц - 8 шт. (главная + 7м внутренних)

Лей-ауты во вложении.

Ширина шаблона сайта – 1024 px

Сроки выполнения работ:

Главная страница сайта - 5-7 дней.

Внутренние страницы - до 10 дней.

В заявках пишите стоимость выполнения работы и сроки.

10 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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