Доброго вечера, утра ,дня! Требуется доработка готово га дизайна,5 страниц. написание текстов для сайта, обработка картинок, ну и так далее, надо дать жизнь проекту, выложить в сеть, общение через скайп, общаюсь только голосом, ...
Требуется редизайн лендинга
Приветствую, мне требуется легкий редизайн такого лендинга http://www.komus-contact.ru/telemarketing/
Желательно перед началом работ переговорить предварительно в скайпе
Сколько будет стоить дизайн?
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