Шаблон для интернет-магазина на движке Webasyst Shop-Script 6

Нужно написать качественный шаблон для интернет-магазина на движке Webasyst Shop-Script6, чтобы в перспективе к нему могли быть подключены и полноценно работали все возможные модули.

Дизайн сайта сделать по "сайту-примеру" (будет предоставлен).

Хостинг и домен есть.

Интересуют цена и сроки (при затруднении указывать – "от" и "до").