Шаблон для интернет-магазина на движке Webasyst Shop-Script 6

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки107 просмотров

Нужно написать качественный шаблон для интернет-магазина на движке Webasyst Shop-Script6, чтобы в перспективе к нему могли быть подключены и полноценно работали все возможные модули.

Дизайн сайта сделать по "сайту-примеру" (будет предоставлен).

Хостинг и домен есть.

Интересуют цена и сроки (при затруднении указывать – "от" и "до").

Webasyst
10 лет назад
akkulina
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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