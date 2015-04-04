Необходим дизайнер с хорошей фантазией. Нужно придумать рисунок для главной страницы сайта. Рисунок должен отражать слоган и гармонично вписываться в первую страницу сайта (проект будет выслан кандидатам). Пожалуйста, в заявках присылайте ссылку на ...
Шаблон для интернет-магазина на движке Webasyst Shop-Script 6
Нужно написать качественный шаблон для интернет-магазина на движке Webasyst Shop-Script6, чтобы в перспективе к нему могли быть подключены и полноценно работали все возможные модули.
Дизайн сайта сделать по "сайту-примеру" (будет предоставлен).
Хостинг и домен есть.
Интересуют цена и сроки (при затруднении указывать – "от" и "до").
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