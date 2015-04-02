Отрисовать шапку главной страницы сайта

Необходим дизайнер с хорошей фантазией. Нужно придумать рисунок для главной страницы сайта. Рисунок должен отражать слоган и гармонично вписываться в первую страницу сайта (проект будет выслан кандидатам).

Пожалуйста, в заявках присылайте ссылку на портфолио и стоимость работы.