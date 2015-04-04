Обновить дизайн для флеш интерактивного-элемента сайта. Необходимы дизайны - главной страницы флеш-анимации - главного рабочего поля (сохранить все размеры элементов, поле - зеленое поле с забором предоставляем) - поле ...
Адаптивный дизайн сайта +верстка на wordpress
Необходимо создать для сайта medportal.su, под его контент, новую тему, адаптивный дизайн на WP +верстка, +новый логотип. То есть нужно будет нарисовать логотип, дизайн главной страницы и на основе этого сделать страницы "Категории" и "Статьи".
На выходе должен получиться готовый шаблон, который можно будет установить из админки Wordpress!
Напишите пожалуйста примерное время выполнения и ориентировочную цену за которую можете взять работу. После этого выдам полное ТЗ для понравившегося кандидата.
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