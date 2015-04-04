Адаптивный дизайн сайта +верстка на wordpress

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок365 просмотров

Необходимо создать для сайта medportal.su, под его контент, новую тему, адаптивный дизайн на WP +верстка, +новый логотип. То есть нужно будет нарисовать логотип, дизайн главной страницы и на основе этого сделать страницы "Категории" и "Статьи".

На выходе должен получиться готовый шаблон, который можно будет установить из админки Wordpress!

Напишите пожалуйста примерное время выполнения и ориентировочную цену за которую можете взять работу. После этого выдам полное ТЗ для понравившегося кандидата.

WordPress
10 лет назад
bunagi
Гиви 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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