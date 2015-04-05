Обновить дизайн для флеш интерактивного-элемента сайта. Необходимы дизайны - главной страницы флеш-анимации - главного рабочего поля (сохранить все размеры элементов, поле - зеленое поле с забором предоставляем) - поле ...
Требуется заверстать проект css
У нас проект 19 страниц, больше половины однотипных страниц,так что работы не так много, перед началом работы требуеться пройти тестповерстке.приглашаем к сотрудничеству в нашей компании,. Постоянные заказы
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