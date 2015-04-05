Обновить дизайн для флеш интерактивного-элемента сайта. Необходимы дизайны - главной страницы флеш-анимации - главного рабочего поля (сохранить все размеры элементов, поле - зеленое поле с забором предоставляем) - поле ...
Поправить верстку сайта для мобильного отображения
Есть сайт: http://113gedan.aprt.info
Он сверстан на шаблоне с блочным дизайном и адаптивной версткой. Но внутри страниц каталога и товара используются таблицы. Нужно переделать шаблон, чтобы везде были div и чтобы нормально отображался на мобильный устройствах.
Что должно получится:
* Сайт выглядит хорошо во всех основных браузерах при разных разрешениях экрана (ширина от 1024 и выше)
* Сайт выглядит хорошо на основных мобильных браузерах.
* Google Page Speed insights в разделе для мобильных версий не выдает Красных предупреждений в разделе Удобство
* Google Mobile Friendly test показывает что сайт оптимизирован под мобильныё устройства
Для начального тестирования сайта можно использовать этот сервис: http://webmark.com.ua/mobile/
Также нужны будут мелкие доработки внешнего вида: сделать текст не подчеркнутым на кнопке, при наведении на кнопку (a:hover) меняется оттенок фона и т.д.
Страницы для тестирования:
Главная страница:
Страницы категорий:
http://113gedan.aprt.info/katalog/shapochki-dlya-plavaniya
http://113gedan.aprt.info/katalog/trenazhery
Товарные страницы:
http://113gedan.aprt.info/kupit/begovaya-dorozhka-elite-t3000
http://113gedan.aprt.info/kupit/fonar-palatochnyy-led-80-lamp-mountain-outdoor
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется редизайн страницы переписки дейтинг сайта http://romancecompass.com под новый функционал. Нужен адаптивный дизайн. Страницу нужно сделать по подобию вебинтерфейса gmail, т.е. структура, функциональные блоки, отображение списка писем, прочтения письма, ...Завершен10 лет назад
- $300
Необходимо создать для сайта medportal.su, под его контент, новую тему, адаптивный дизайн на WP +верстка, +новый логотип. То есть нужно будет нарисовать логотип, дизайн главной страницы и на основе этого сделать страницы "Категории" и "Статьи". ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
У нас проект 19 страниц, больше половины однотипных страниц,так что работы не так много, перед началом работы требуеться пройти тестповерстке.приглашаем к сотрудничеству в нашей компании,. Постоянные заказыДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго дня! Нужно доработать дизайн главной страницы. Есть исходник. И сделать 3 второстепенных страницы.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо доработать дизайн вот этого сайта http://www.interesen-mir.ru, сделать его более привлекательным, так как сейчас дизайн практически отсутствует. Можно менять все, но миниатюры к статьям (картинки на главной) должны остаться таких ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется создать адаптивный, кроссбраузерный, красивый дизайн для сайта знакомств и общения на InstantCMS 2Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $9
Нужно для сайта экспертизы архитектурных проектов нарисовать верхнюю часть сайта - шапку, меню, кнопку "заказать звонок". Желательно пару вариантов. Оплата 500рДизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть изображение в векторе (превью см. в файле). Нужно взять изображение стикера (верхний оранжевый в превью), поменять знак доллара на знак рубля ₽., поменять цвет на ffa611 и сделать css стиль, который бы выводил данный ...Завершен10 лет назад