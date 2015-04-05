Поправить верстку сайта для мобильного отображения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки136 просмотров

Есть сайт: http://113gedan.aprt.info

Он сверстан на шаблоне с блочным дизайном и адаптивной версткой. Но внутри страниц каталога и товара используются таблицы. Нужно переделать шаблон, чтобы везде были div и чтобы нормально отображался на мобильный устройствах.

Что должно получится:

* Сайт выглядит хорошо во всех основных браузерах при разных разрешениях экрана (ширина от 1024 и выше)

* Сайт выглядит хорошо на основных мобильных браузерах.

* Google Page Speed insights в разделе для мобильных версий не выдает Красных предупреждений в разделе Удобство

* Google Mobile Friendly test показывает что сайт оптимизирован под мобильныё устройства

Для начального тестирования сайта можно использовать этот сервис: http://webmark.com.ua/mobile/

Также нужны будут мелкие доработки внешнего вида: сделать текст не подчеркнутым на кнопке, при наведении на кнопку (a:hover) меняется оттенок фона и т.д.

Страницы для тестирования:

Главная страница:

http://113gedan.aprt.info/

Страницы категорий:

http://113gedan.aprt.info/katalog/shapochki-dlya-plavaniya

http://113gedan.aprt.info/katalog/trenazhery

Товарные страницы:

http://113gedan.aprt.info/kupit/begovaya-dorozhka-elite-t3000

http://113gedan.aprt.info/kupit/fonar-palatochnyy-led-80-lamp-mountain-outdoor

10 лет назад
VVitovt
Тицкий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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