Нужен новый либо модернизировать старый дизайн в целом 1-2 стр максимум Писать цену за дизайн за вёрстку за адаптивность
Визуальное наполнение сайта
Необходим исполнитель для визуального наполнения сайта. В основном задачи будут сводиться к созданию изображений "под контекст". Так же необходима будет небольшая верстка("оживление" сайта).
Выбранный исполнитель
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