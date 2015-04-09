Визуальное наполнение сайта

Планируется разработка проекта, посвященного торговле на рынке форекс. Сам сервис должен быть простым и интуитивно понятным, с другой стороны технически сложным. В связи с этим требуется web-дизайнер хоть чуть-чуть понимающий, что такое трейдинг и форекс. ...