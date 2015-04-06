Нужен дизайн небольшого сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок84 просмотра

Сделать дизайн сайта по примеру и образцу.

Нужно оформить в корпоративных цветах. Минимум графики. Особое внимание уделить оформлению стандартных элементов - кнопки, картинки, фреймы.

Детальное ТЗ после личной беседы.

10 лет назад
babushkatanya
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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