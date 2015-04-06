Дизайн внутреннего раздела сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок149 просмотров

Добрый день!

Требуется КРУТОЙ (:)) дизайнер для пересмотра заполнения внутренних страниц сайта, разработки концепта размещения текстов/иконок/картинок и реализацией.

Что имеем: https://clck.ru/9temi (http://gyazo.com/5397e26d1cd28d0a79ad9bd0e2897d76)

Пример, который нравится: https://clck.ru/9temr (http://gyazo.com/aee576ea55f262ef528fc9a0fda832b5) (Его НЕЛЬЗЯ копировать, предоставлен в качестве примера).

Обращаю внимание! Требуется не редизайн сайта, а редизайн расположения контента в разделе, отрисовка новых элементов, добавление эффектов при наведении\клике и пр.

Информацию всю указал, жду сроки и цены!

10 лет назад
Quickz
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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