Доработка дизайна лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок229 просмотров

Для лендинга http://www.ms31.ru/panel/ требуется:

1. Перерисовать страницу "преимущества", сделав её не такой высокой и более наглядной

2. Добавить блок со ссылками на технические каталоги и сертификаты

3. Изменить цветовую гамму первой страницы, подобрать цвета для шрифтов (изменять цвета шрифтов будет верстальщик, разумеется).

P.S. Увеличил бюджет, т.к. из первых заявок не получилось выбрать (выбор делается по портфолио - из людей, имеющих достаточное количество отзывов).

10 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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