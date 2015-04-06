Доработка дизайна лендинга

Для лендинга http://www.ms31.ru/panel/ требуется:

1. Перерисовать страницу "преимущества", сделав её не такой высокой и более наглядной

2. Добавить блок со ссылками на технические каталоги и сертификаты

3. Изменить цветовую гамму первой страницы, подобрать цвета для шрифтов (изменять цвета шрифтов будет верстальщик, разумеется).

P.S. Увеличил бюджет, т.к. из первых заявок не получилось выбрать (выбор делается по портфолио - из людей, имеющих достаточное количество отзывов).