Графическая доработка сайта

Необходимо сделать графическую доработку сайта, а именно: сделать макеты 3-4 страниц на основе имеющего шаблона.

Дорисовать для шаблона несколько кнопок и менюшек.

- Мы ищем исключительно FL, поэтому просим студии и разного рада посреднические компании нас не беспокоить, так как для нас Важен примой контакт с исполнителем с возможностью нормально вести диалог.

- Желательны помимо умения красиво рисовать ещё и иметь навыки в верстке.