Дизайн сайта кондиционеров

Нужно нарисовать дизайн сайта пример дизайна который понравился указан в прикрепленном файле. Всю структуру предоставлю, выдумывать тексты ничего не нужно, нужно будет просто по схемам все отрисовать. Стоимость 10 тыс. рублей за дизайн.