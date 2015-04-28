Нужен дизайн одностраничного сайта Подробнее - в ТЗ (файл во вложении) Моментальная постоплата Сбер, Киви, ВМ, ЯД Рассматриваются кандидаты только со ссылками на портфолио Студии не ...
Дизайн сайта кондиционеров
Нужно нарисовать дизайн сайта пример дизайна который понравился указан в прикрепленном файле. Всю структуру предоставлю, выдумывать тексты ничего не нужно, нужно будет просто по схемам все отрисовать. Стоимость 10 тыс. рублей за дизайн.
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