Дизайн сайта кондиционеров

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен51 заявка461 просмотр

Нужно нарисовать дизайн сайта пример дизайна который понравился указан в прикрепленном файле. Всю структуру предоставлю, выдумывать тексты ничего не нужно, нужно будет просто по схемам все отрисовать. Стоимость 10 тыс. рублей за дизайн.

10 лет назад
newpilgrim
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$180
5 дней
Очень понравился дизайнер )))) Рекомендую
Внятное ТЗ, своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад

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