Необходимо сделать редизайн сайта www.casada-fit.in.ua и одеть на сайт. Там стоит движок ShopOS. Также необходимо чтобы дизайн был адаптирован под мобильные устройства.
Адаптация формы (опросного листа) для web.
Имеется форма (опросный лист) в формате pdf и xls. Необходимо адаптировать её для веб из элементов, которые уже есть (отрисованы).
На выходе я хочу получить скриншот сайта с вписанной в него веб формой, которая наглядна, удобна и понятна для заполнения, хорошо вписывается в текущий дизайн.
Материалы для выполнения проекта по ссылке https://yadi.sk/d/hixIsc99fr3DS
Примечания:
а) Ширина блока с контентом - 950px
б) Шрифты - Calibri
d) Поля "Комментарии" из формы для веба - исключаем.
Оплата 500 руб. WMR либо Qiwi
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