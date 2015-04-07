Адаптация формы (опросного листа) для web.

Имеется форма (опросный лист) в формате pdf и xls. Необходимо адаптировать её для веб из элементов, которые уже есть (отрисованы).

На выходе я хочу получить скриншот сайта с вписанной в него веб формой, которая наглядна, удобна и понятна для заполнения, хорошо вписывается в текущий дизайн.

Материалы для выполнения проекта по ссылке https://yadi.sk/d/hixIsc99fr3DS

Примечания:

а) Ширина блока с контентом - 950px

б) Шрифты - Calibri

d) Поля "Комментарии" из формы для веба - исключаем.

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