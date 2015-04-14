Подобрать цвета и фон к странице

Добрый день. Сайт http://demo114.hosteko.ru/ Нужно:

1. Изменить цветовую гамму с песочно-золотой на сине-зелено-бирюзовую: цвет поисковика, фон слайдера, кнопки бронирования, вертикальные рамки у фото.

2. Подобрать другой фон верхней полосы меню. Приветствуются несколько вариантов.

3. Заменить логотип тем, что во вложении, изменив цвет и возможно расположение и стиль текста, чтобы хорошо смотрелось со всем остальным.

Только главная страница. Сделать всё нужно в png или в psd. Цена 500р. (Яндес-деньги) или 9 WMZ Срок - желательно до конца дня.