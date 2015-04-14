Есть сайт http://stasmatveev.ru/ пока пустой. Нужно сделать шапку для него, наподобие такой - http://gyazo.com/b68fa0046942906fa30da2bae5a9dfe4 , чтобы были картинки с путешествий, выступлений в шапке - ну копировать 1 в 1 тоже не надо ...
Подобрать цвета и фон к странице
Добрый день. Сайт http://demo114.hosteko.ru/ Нужно:
1. Изменить цветовую гамму с песочно-золотой на сине-зелено-бирюзовую: цвет поисковика, фон слайдера, кнопки бронирования, вертикальные рамки у фото.
2. Подобрать другой фон верхней полосы меню. Приветствуются несколько вариантов.
3. Заменить логотип тем, что во вложении, изменив цвет и возможно расположение и стиль текста, чтобы хорошо смотрелось со всем остальным.
Только главная страница. Сделать всё нужно в png или в psd. Цена 500р. (Яндес-деньги) или 9 WMZ Срок - желательно до конца дня.
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