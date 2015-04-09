Ищется дизайнер + верстальщик в одном лице

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки578 просмотров

Открыта вакансия дизайнер landing pages в EN (english на уровне basic) сегменте.

В ваши задачи будет входить создание landing pages , доработка существующих вариантов. Адаптивная вёрстка в качестве навыка приветствуется.

Работа full time.

Жду ваших предложений.

p.s. благодарю всех за участие, исполнитель найден. В случае расширения штата сотрудников свяжусь дополнительно с другими заявками на данную вакансию.

10 лет назад
Beneqir
43 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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