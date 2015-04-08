Создание векторных изображений офисных кресел

Необходимо создать около сотни схематических векторных изображений офисных кресел и стульев.

Как мы это видим - исполнителю даётся список ссылок на модели кресел, и он, используя фото кресел, рисует схематические изображения (вид спереди + вид сбоку + линейки размеров). Разумеется, все изображения должны быть выдержаны в одном стиле. С одной стороны изображения должны быть упрощёнными, с другой стороны нужно, чтобы в этом силуэте были видны/угадывались основные интересные и выразительные черты кресла.

Нам нужны серые силуэты на белом фоне. В итоговом виде картинки будут демонстрироваться в размере около 700-800 пикселей по высоте. Цифры размеров в изображение будем подставлять мы.

Есть ориентировочное понимание, как должны выглядеть итоговые изображения, но мы готовы рассмотреть ваши предложения по выработке общего стиля схем.

Примеры кресел:

- http://www.aklas.com.ua/chair/employee/3496/

- http://www.aklas.com.ua/chair/employee/3497/

- http://www.aklas.com.ua/chair/employee/3576/

- http://www.aklas.com.ua/chair/employee/3548/

Ориентировочные примеры схем во вложении.

Очевидно, первый десяток изображений будет создаваться со скрипом, поскольку нужно будет выработать общий стиль и убедиться, что исполнитель понимает, что именно нужно показывать на схеме, а что нет. Ну а дальше всё уже будет намного проще.

Ваши цены и способы оплаты можно обсудить. Нам важно найти хорошего и терпеливого исполнителя, внимательного к деталям и готового править изображения, в случае, если в этом будет необходимость.