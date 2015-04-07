Надо нарисовать 2 дизайна

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок296 просмотров

Надо нарисовать 2 дизайна.

Цена каждого 5.000 рублей.

Предоплата после макета главной.

Работа не сложная.

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10 лет назад
matfak
Максим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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