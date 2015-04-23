Дизайн сайта из 1 лендинга + 3 саблендинга

Требуется разработать дизайн сайта такого формата:

С виду это обычный лендинг пейдж, но с главной можно уйти на три другие страницы (саблендинги), которые тоже представляют собой небольшие лендинг страницы (по структуре они одинаковые).

Тема сайта: Интернет магазины под ключ.

Логотип имеется, предоставлю его в CDR или AI

Я предоставляю скетчи главной + второстепенной страниц, где схематично отображены блоки, которые должны быть, вы их компонуете на свой вкус и прорисовываете все необходимые картинки к текстам. Вместо текста вставляете рыбу. Разрабатывать нужно имея ввиду, что верстка будет делаться адаптивной.

Также я скидываю ссылки на те лендинги - сайты которые мне понравились и с которых можно дергать идеи или элементы. (файл url.rtf - тут три основные ссылки из которых можно делать симбиоз)

Перед началом работы, вы должны быть готовы голосом по скайпу обсудить скетчи (тк я не художник и выразить то что нужно не могу, хотел бы голосом уточнить моменты, чтобы долго не вести переписки)

Схема сотрудничества:

Вы предоставляете несколько различных макетов, если какой-либо нравится, начинаем вносить доработки по нему, до тех пор пока не скажу все готово, если сходу не нравится, то говорю что не нравится и почему и стартовый макет нужно будет поддоработать.

Я сам буду говорить что и как подправить. Заказчик я требовательный, но без фанатизма и идиотской череды "хотелок". Я точно знаю что мне надо и стараюсь это объяснить исполнителю.

Оплата электронными деньгами по факту выполнения работы. Когда все готово, оплачиваю моментально (можете посмотреть отзывы).

После оплаты вы должны предоставить макет в PSD файле + PNG страниц. В PSD должны быть прорисованы все моменты (Например: если есть ссылка, то верстальщик должен потом увидеть как выглядит ссылка в обычном состоянии, а как в наведенном, если при наведении что-то открывается то соответсвенно оба варианта в открытом и закрытом состоянии)

Все взаимодействие по скайпу (если что-то быстро или голосом) и по электронной почте.

Заявки подавать в формате ЦЕНА - СРОК. Заявки без цен и вида "пишите - договоримся" не рассматриваю