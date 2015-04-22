Все подробности в прикрепленном техническом задании. В архиве маленькие образцы фотографий которые надо использовать для оформления фотографической вставки в лендинг. Ссылки на оригиналы файлов находятся в ТЗ.
Разработать дизайн для сайта-каталога
Добрый день!
Требуется разработать сайт для производственной компании.
Всего 7 внутр. стр.+главная
Оплата: WMR, карта Сбербанка.
Срок: 9 дней+2 дня на доработки; бюджет - 8000 руб.
Работаю через сервис, только постоплата.
Убедительная просьба: если Вас не устраивает цена, то прошу сразу указать свою стоимость.
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