Разработка лендинга и главной сайта для стоматологии

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок3280 просмотров
#1$200

Все подробности в прикрепленном техническом задании.

В архиве маленькие образцы фотографий которые надо использовать для оформления

фотографической вставки в лендинг. Ссылки на оригиналы файлов находятся в ТЗ.

10 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Победитель конкурса

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#1
Конкурсная работа выполнена на высоком уровне. Дизайн разработан в полном соответствии с техническим заданием. Благодарю!
Все отлично. Сотрудничеством очень доволен, приятное общение, своевременная оплата. Все на высшем уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#1

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