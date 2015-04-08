Нужен дизайн сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок280 просмотров

Доброго времени.

Нужен дизайн сайта строительной темы (проектирование, экспертиза, обследование, технадзор).

Прототипы страниц, структура и текст разработаны, в прикрепленных файлах.

Проработать дизайн нужно для главной страницы и четырех продающих страниц, остальные внутрянки вопрос второстепенный.

Главная страница планируется в виде визитки

Будет четыре основных продажных страницы (см.выше) по типу лендинга.

Так же на сайте предусмотрена фотогалерея, каталог проектов, раздел со статьями и страница с контактами.

Основные цвета: темно-синий и светло-серый; + какой-нибудь яркий для креативности; фон светлый.

(пару примеров: http://www.build-ural.ru/ http://forum-gd.ru)

Цвета нужно зафиксировать для дальнейшей разработки фирменного стиля.

В комментариях укажите стоимость разработки дизайна в рублях.

По срокам 7-10 дней.

Связь по почте постоянно.

Так же интересует возможность верстки и установки на вордпрес.

WordPress
10 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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