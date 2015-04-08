Открыта вакансия дизайнер landing pages в EN (english на уровне basic) сегменте. В ваши задачи будет входить создание landing pages , доработка существующих вариантов. Адаптивная вёрстка в качестве навыка приветствуется. Работа full ...
Нужен дизайн сайт
Доброго времени.
Нужен дизайн сайта строительной темы (проектирование, экспертиза, обследование, технадзор).
Прототипы страниц, структура и текст разработаны, в прикрепленных файлах.
Проработать дизайн нужно для главной страницы и четырех продающих страниц, остальные внутрянки вопрос второстепенный.
Главная страница планируется в виде визитки
Будет четыре основных продажных страницы (см.выше) по типу лендинга.
Так же на сайте предусмотрена фотогалерея, каталог проектов, раздел со статьями и страница с контактами.
Основные цвета: темно-синий и светло-серый; + какой-нибудь яркий для креативности; фон светлый.
(пару примеров: http://www.build-ural.ru/ http://forum-gd.ru)
Цвета нужно зафиксировать для дальнейшей разработки фирменного стиля.
В комментариях укажите стоимость разработки дизайна в рублях.
По срокам 7-10 дней.
Связь по почте постоянно.
Так же интересует возможность верстки и установки на вордпрес.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $45
Добрый вечер. Нужно разработать Landing. Лэндинг должен быть в спокойных тонах, от светло-голубых до темно-синих. Подробности и ТЗ будут скинуты откликнувшимся.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта такого формата: С виду это обычный лендинг пейдж, но с главной можно уйти на три другие страницы (саблендинги), которые тоже представляют собой небольшие лендинг страницы (по структуре они одинаковые). ...Завершен10 лет назад
- $95
Нужен дизайн для лендинга, тематика - изготовление и продажа лестниц на заказ Предоставлю все необходимые материалы, фото и ТЗ.Закрыт10 лет назад
Необходимо создать около сотни схематических векторных изображений офисных кресел и стульев. Как мы это видим - исполнителю даётся список ссылок на модели кресел, и он, используя фото кресел, рисует схематические изображения (вид ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Надо нарисовать 2 дизайна. Цена каждого 5.000 рублей. Предоплата после макета главной. Работа не сложная. писать в личкуДизайн сайтов39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте Требуется работа по созданию дизайна ИМ на основе www.myvester.ru Работа будет происходить со свялью в скайпе и обсуждению деталей. Есть исходники, в psd и логотип в кореле. Нужно сайт переделать минимально ...Завершен10 лет назад
- $8
Имеется форма (опросный лист) в формате pdf и xls. Необходимо адаптировать её для веб из элементов, которые уже есть (отрисованы). На выходе я хочу получить скриншот сайта с вписанной в него веб формой, которая ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта www.casada-fit.in.ua и одеть на сайт. Там стоит движок ShopOS. Также необходимо чтобы дизайн был адаптирован под мобильные устройства.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад