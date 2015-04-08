Редизайн главной страницы интернет магазина матрасов и прочего

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок196 просмотров

Здравствуйте друзья.

Нужен ре дизайн главной страницы интернет магазина матрасов и прочего https://imperia.matrasiv.com/

Мы накинули макет с местами размещения нужных нам блоков, что бы Вы понимали что и где должно быть.

Если нам очень понравиться дизайн готовы заплатить и 50$

Если Вы еще и веб разработчик и сможете перенести дизайн на код, то пишите Вашу цену :)

10 лет назад
Ressive
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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