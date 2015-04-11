Подобрать 7 фото для сайта и подкорректировать список услуг(меню)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок173 просмотра

нужно подобрать 7 фото на главную страницу сайта, сайт по электроснабжению, и подписать.

изменить внешний вид списка услуг(меню)

срок 1 день

бюджет 800р

10 лет назад
zakaz-energy
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Евгений ответственно подошел к делу, сделал все качественно и раньше указанного срока. Отлично поработали, рекомендую.
Все прошло хорошо, задача была внятно расписала. Все суппер)

Заявки фрилансеров

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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