Дизайн страницы группы ВКонтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки1859 просмотров
#1$50

Добрый день!

Имеем вот такую группу вконтакте https://vk.com/reestrzakupok

Группа принадлежит сайту http://help-tender.ru/

Необходимо создать дизайн группы сохранением фирменного стиля сайта (логотип, цветовое оформление); наличие меню обязательно («Демо-версия», «О программе»); создать типовую страницу с wiki – разметкой, содержащую фирменный стиль сайта/ группы.

Показать, как будет выглядеть группа в браузере.

Графические элементы при необходимости направляем по запросу.

10 лет назад
sbruner
Жанна 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Победитель конкурса

arucik
Ирина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
#1
Приятно удивила незаштампованностью решения. Можно было принимать дизайн сразу без раздумий - настолько прямо в точку попадание! Никаких проблем со сроками и коммуникацией в процессе работы. Только положительные рекомендации!
Ответственный заказчик. Задача была поставлена четко, что положительно повлияло на процесс работы. Оплата проекта была выполнена в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

arucik
Ирина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
#1

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