Добрый день! Имеем вот такую группу вконтакте https://vk.com/reestrzakupok Группа принадлежит сайту http://help-tender.ru/ Необходимо создать дизайн группы сохранением фирменного стиля сайта (логотип, цветовое оформление); наличие меню обязательно («Демо-версия», «О программе»); ...
Добавить меню в дизайн
Необходимо добавить горизонтальное меню в готовый дизайн и подкорректировать вертикальное.
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