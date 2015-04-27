Нужно скопировать и доработать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок228 просмотров

Есть сайт, который нужно скопировать, и немного доделать под мои требования. Затем нужно сверстать, под битрикс,, но это уже за отдельные деньги, если есть предложения пишите. Работаю только с постоплатой, возможно поэтапно разбить платежи. сайт на цветочную тему, сейчас подибраю доноров, может вы чем-то поможете, предложите свои варианты, или даже качественные шаблоны.

10 лет назад
victorkuminov
Виктор 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель, очень рекомендую! Все разжевал и подсказал как лучше сделать, всегда на связи!
Очень понравилось работать с Виктором. Как заказчик - прислушивается к советам, оперативно утверждает. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн страницы группы ВКонтакте

    $50

    Добрый день! Имеем вот такую группу вконтакте https://vk.com/reestrzakupok Группа принадлежит сайту http://help-tender.ru/ Необходимо создать дизайн группы сохранением фирменного стиля сайта (логотип, цветовое оформление); наличие меню обязательно («Демо-версия», «О программе»); ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать 3 внутренних странички

    Здравствуйте, уважаемые коллеги, нужно нарисовать внутренние странички по готовому дизайну. С удовольствием приму заявки от начинающих, но серьезно настроенных дизайнеров, у которых есть портфолио. Не против постоянного сотрудничества в будущем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно перерисовать 2 небольших элемента

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно перерисовать фон, там где топ новинок, и в сортировке материалов, все серое, раздражает. Нужна Ваша креативность :) Скрин прикрепил. В преимуществе критерий по цене. ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделка продающей страницы тренинга

    Нужно переоформить продающую страницу тренинга. Есть старая продающая страница с примитивным оформлением.http://www.lubabogdanova.ru/PP/Big_Breath_2015.htm Есть новый сайт Школы http://odyhanie.ru/index.html Нужно сделать новый дизайн продающей страницы, перекликающийся с оформлением нового сайта. ...

    HTML
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разрисовать шапку для сайта

    $3

    Добрый день. Есть вот такая структура шапки на сайте. Необходимо сделать с нее конфетку (цвет салатовый, красный и черный). Человечка и стрелочку все убрать. И поставить более современный темплейты успеха ...

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад