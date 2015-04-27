Нужно скопировать и доработать сайт

Есть сайт, который нужно скопировать, и немного доделать под мои требования. Затем нужно сверстать, под битрикс,, но это уже за отдельные деньги, если есть предложения пишите. Работаю только с постоплатой, возможно поэтапно разбить платежи. сайт на цветочную тему, сейчас подибраю доноров, может вы чем-то поможете, предложите свои варианты, или даже качественные шаблоны.