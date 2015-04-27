нужно подобрать 7 фото на главную страницу сайта, сайт по электроснабжению, и подписать. изменить внешний вид списка услуг(меню) срок 1 день бюджет 800р
Нужно скопировать и доработать сайт
Есть сайт, который нужно скопировать, и немного доделать под мои требования. Затем нужно сверстать, под битрикс,, но это уже за отдельные деньги, если есть предложения пишите. Работаю только с постоплатой, возможно поэтапно разбить платежи. сайт на цветочную тему, сейчас подибраю доноров, может вы чем-то поможете, предложите свои варианты, или даже качественные шаблоны.
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