victorkuminov

Добрый день! Есть порядка 20-30 рекламных кампаний в GA и ЯД которые настраивали разным клиентам в течении нескольких лет. Необходимо все их проверить, предложить исправления и дополнения. Так же нужно сравнить в поисковых кампаниях наличие ...
- Контекстная реклама13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно срочно отрисовать страницу существующего информационного сайта и 6-7 слайдеров для этого сайта. Страницу нужно отрисовать в стилистике существующего сайта - качественно разместив там существующие изображения, текстовые блоки, кнопки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть таблица с товарами, необходимо ее конвертировать в таблицу для загрузки в директ и в adwords. Алгоритм такой: смотрите ячейку с названием товара из предоставленной таблицы , вставляете ее в новую таблицу в ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Необходимо нарисовать новые и освежить старые баннеры которые используются в слайдере интернет магазина. Подробности предоставлю при личном общении. за 10 баннеров готов заплатить 5000 р максимум, Пример размеров ...Баннеры27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Добрый день! Нужно отрисовать простой логотип просто какой-либо интересный шрифт стилизованный для сайта QS50.ru Бюджет у меня на это выделен совсем небольшой, и чтобы упростить вам работу я предлагаю взять готовые логотипы NASA ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо установить приложение которое позволяло бы выгружать весь контент сайта в таблицы, править контент и метатеги через таблицы, и загружать обратно на сайт.(Либо какие-либо альтернативы) Исправить ошибки выявлвенные сервисом оценки скорости загрузки Google developers ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Самое главное разобраться с формулами в калькуляторе на сайте (формулы рассчета выдачи мини-займов) Не очень хорошо работает адаптивность, тоже бы посмотреть. Вообще, я готов заплатить, если вы будете мне просто давать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайт будет приходит посетитель желающий получить займ на карту. Он должен оставить в личном кабинете свои данные, которые по апи или как то иначе должны будут передаться в бюро кредитных историй, затем программа должна ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Необходимо найти похожий, или адаптировать какой-то ваш шаблон для wordpress, чтобы он был похож по структуре на образец из прикрепленного документа. Показываете мне варианты, утверждаем. Затем его нужно выгрузить на хостинг, после чего произведу оплату. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
По сайту много замечаний, доработок и требований по наполнению. Подробности в файле ТЗ supernew.teploprom.ruНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть готовый проект, но страница заказа товара требует доработки(калькулятор доставки и тд) и немного по верстке и настройке. Необходим специалист с опытом работы в битриксе. Оплата по факту. В дальнейшем возможны еще заказы по ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Есть проект на битриксе, который лежит на sweb.ru я вроде все сделал по мануалу, но в итоге сайт на новом аккаунте не заработал, видимо чтото с базой недоделал(точно не доделал, не переименовал как минимум). ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Лицензия уже куплена, осталось только сверстать и установить. Функционал стандартный по дизайн макету все должно быть ппонятно. Интересуют специалисты с подобным опытом, соответсвующими отзывами, оплата по факту. Сразу пишите сроки выполнения. Наччать можно уже сегодняHTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Дизайн в процессе отрисовки. Нужно сверстать адаптивный, на всех платформах правильно функционирующий интренет магазин. Хотелось бы на битриксе, но готов выслушать ваши предложения. Работа с конца следующей недели.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть сайт, который нужно скопировать, и немного доделать под мои требования. Затем нужно сверстать, под битрикс,, но это уже за отдельные деньги, если есть предложения пишите. Работаю только с постоплатой, возможно поэтапно разбить платежи. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть готовый образец сайта http://www.saxoprint.de/, нужно его копировать с незначительными изменениями, и свертстаь под 1с битрикс, НО есть еще одно пожелание, мне бы хотелось по факту работы от вас получить документ, с пошаговым выполнением именно ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Собственно необходимы иконки примерно 30-50 единиц. Их нужно или нарисовать или грамотно откуда то скомпилировать под сайт. Тематика трубы ппу. Еще нужны под каждое наименование подробный рисунок, типа трубы в разрезе , для ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написать текст для главной(есть немного нароботок) и текста для внутренних по 1-2 абзацев не больше 15 страниц на основании имеющихся ключевых слов. Тематика - трубы ппуКопирайтинг25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо быстро сверстать два несложных сайта, можно на вордпресс можно на джумле. За каждый по 50$ оплата по факту. Оплата на карту сбербанка.Дизайн в прикрепленном документеHTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
skorlupa.ru Необходимо создать сайт по тематике : Теплоизолированные трубопроводы. Есть старый сайт, и наработки прошлого исполнителя который слился с предоплатой. Все матреиалы предоставлю.Есть тз и сайты примеры(какие то элементы можно позаимствовать). По ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад