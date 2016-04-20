victorkuminov

Виктор victorkuminov

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Проверить рекламные кампании на ошибки

    Добрый день! Есть порядка 20-30 рекламных кампаний  в GA и ЯД которые настраивали разным клиентам в течении нескольких лет. Необходимо все их проверить, предложить исправления и дополнения. Так же нужно сравнить в поисковых кампаниях наличие ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовать дизайн слайдеров и страницу сайта. Срочно

    Добрый день! Нужно срочно отрисовать страницу существующего информационного сайта и 6-7 слайдеров для этого сайта. Страницу нужно отрисовать в стилистике существующего сайта - качественно разместив там существующие изображения, текстовые блоки, кнопки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать объявления для директа и adwords

    Есть таблица с товарами, необходимо ее конвертировать в таблицу для загрузки в директ и в adwords.  Алгоритм такой: смотрите ячейку с названием товара из предоставленной таблицы ,    вставляете ее в новую таблицу в ...

    Google Ads
    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать 10 баннеров для слайдеров

    $8

    Необходимо нарисовать новые и освежить старые баннеры которые используются в слайдере интернет магазина. Подробности предоставлю при личном общении. за 10 баннеров готов заплатить 5000 р максимум, Пример размеров ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать логотип

    $20

    Добрый день! Нужно отрисовать простой логотип просто какой-либо интересный шрифт стилизованный для сайта QS50.ru  Бюджет у меня на это выделен совсем небольшой, и чтобы упростить вам работу я предлагаю взять готовые логотипы NASA ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ищу специалиста по Drupal на доработки

    Необходимо установить приложение которое позволяло бы выгружать весь контент сайта в таблицы, править контент и метатеги через таблицы, и загружать обратно на сайт.(Либо какие-либо альтернативы) Исправить ошибки выявлвенные сервисом оценки скорости загрузки Google developers ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо срочно внести корректировки в проект на MODX

    Самое главное разобраться с формулами в калькуляторе на сайте (формулы рассчета выдачи мини-займов) Не очень хорошо работает адаптивность, тоже бы посмотреть. Вообще, я готов заплатить, если вы будете мне просто давать ...

    MODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта по выдаче займов он-лайн

    На сайт будет приходит посетитель желающий получить займ на карту. Он должен оставить в личном кабинете свои данные, которые по апи или как то иначе должны будут передаться в бюро кредитных историй, затем программа должна ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти и адаптировать шаблон на WP и загрузить его на хостинг

    $25

    Необходимо найти похожий, или адаптировать какой-то ваш шаблон для wordpress, чтобы он был похож по структуре на образец из прикрепленного документа. Показываете мне варианты, утверждаем. Затем его нужно выгрузить на хостинг, после чего произведу оплату. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо переделать страницу оформления заказа (Битрикс)

    $50

    Есть готовый проект, но страница заказа товара требует доработки(калькулятор доставки и тд) и немного по верстке и настройке. Необходим специалист с опытом работы в битриксе. Оплата по факту. В дальнейшем возможны еще заказы по ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта с аккаунта на аккаунт внутри одного хостинга

    $5

    Есть проект на битриксе, который лежит на sweb.ru я вроде все сделал по мануалу, но в итоге сайт на новом аккаунте не заработал, видимо чтото с базой недоделал(точно не доделал, не переименовал как минимум). ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать адаптивный интернет магазин и натянуть на Битрикс

    Лицензия уже куплена, осталось только сверстать и установить. Функционал стандартный по дизайн макету все должно быть ппонятно. Интересуют специалисты с подобным опытом, соответсвующими отзывами, оплата по факту. Сразу пишите сроки выполнения. Наччать можно уже сегодня

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет магазин цветов

    $50

    Дизайн в процессе отрисовки. Нужно сверстать адаптивный, на всех платформах правильно функционирующий интренет магазин. Хотелось бы на битриксе, но готов выслушать ваши предложения. Работа с конца следующей недели.

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно скопировать и доработать сайт

    $100

    Есть сайт, который нужно скопировать, и немного доделать под мои требования. Затем нужно сверстать, под битрикс,, но это уже за отдельные деньги, если есть предложения пишите. Работаю только с постоплатой, возможно поэтапно разбить платежи. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо сверстать на Битрикс

    Есть готовый образец сайта http://www.saxoprint.de/, нужно его копировать с незначительными изменениями, и свертстаь под 1с битрикс, НО есть еще одно пожелание, мне бы хотелось по факту работы от вас получить документ, с пошаговым выполнением именно ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны иконки и графически картинки

    $250

    Собственно необходимы иконки примерно 30-50 единиц. Их нужно или нарисовать или грамотно откуда то скомпилировать под сайт. Тематика трубы ппу. Еще нужны под каждое наименование подробный рисунок, типа трубы в разрезе , для ...

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать два сайта

    $100

    Необходимо быстро сверстать два несложных сайта, можно на вордпресс можно на джумле. За каждый по 50$ оплата по факту. Оплата на карту сбербанка.Дизайн в прикрепленном документе

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт по тематике: Теплоизолированные трубопроводы

    $150

    skorlupa.ru Необходимо создать сайт по тематике : Теплоизолированные трубопроводы. Есть старый сайт, и наработки прошлого исполнителя который слился с предоплатой. Все матреиалы предоставлю.Есть тз и сайты примеры(какие то элементы можно позаимствовать). По ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

KavkazMaksim
Максим 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать дизайн слайдеров и страницу сайта. Срочно
Отличный заказчик Рекомендую!!!!
Хорошо
Ответный отзыв
Roman-SV
Роман 
52 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Отрисовать логотип
Хороший заказчик. Рекомендую.
Сначала хотел слепить логотип из двух существующих, но Роман предложил свой вариант, который оказался гораздо лучше. Выбирал из нескольких логотипов, которые потом были доработаны с учетом моих правок. Все супер - рекомендую.
Ответный отзыв
Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужно скопировать и доработать сайт
Очень понравилось работать с Виктором. Как заказчик - прислушивается к советам, оперативно утверждает. Рекомендую
Отличный исполнитель, очень рекомендую! Все разжевал и подсказал как лучше сделать, всегда на связи!
Ответный отзыв
binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сайт по тематике: Теплоизолированные трубопроводы
Отличный заказчик! Рекомендую!
Отличный красивый сайт получился! Спасибо!
Ответный отзыв
Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка+cms
WordPress
Отличный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую
Отличный исполнитель, верстку сделала на совесть, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов