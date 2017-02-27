Широкий спектр услуг в дизайне и создании целых проектов:
- Логотипы и иконки
- Фирменный стиль, Бренд-бук, Шрифты
- Инфографика, Копирайтинг
- Презентации, Маркетинг-кит
- Полиграфия
- Дизайн интерфейса
- Виртуальные 3D-туры (Tour3D.pro)
ПРОЕКТЫ (от идеи до реализации)
«Tour 3D pro» - профессиональные виртуальные 3D-туры
сайт: http://tour3d.pro
«Svadba-Life» - услуги свадебной фотосъемки, фотокниги
сайт: http://svadba-life.ru
«Photo-Studiya» - студийная фотосъемка, фотополиграфия, фотосайты
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Портфолио
- Иконки и пиктограммы302 просмотра
- Логотипы (уникальные, стилизованные, абстрактные)419 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Сначала хотел слепить логотип из двух существующих, но Роман предложил свой вариант, который оказался гораздо лучше. Выбирал из нескольких логотипов, которые потом были доработаны с учетом моих правок. Все супер - рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Всё ОК. Сделали очень быстро. Над правками работали в прямом эфире, с демонстрацией экрана, что резко упростило задачу и исключило недопонимание. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, задача поставлена четко и понятно.