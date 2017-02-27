Roman-SV

Роман Roman-SV

 
52 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Широкий спектр услуг в дизайне и создании целых проектов:

- Логотипы и иконки

- Фирменный стиль, Бренд-бук, Шрифты

- Инфографика,  Копирайтинг

- Презентации, Маркетинг-кит

- Полиграфия

- Дизайн интерфейса

- Виртуальные 3D-туры (Tour3D.pro)

ПРОЕКТЫ (от идеи до реализации)

«Tour 3D pro» - профессиональные виртуальные 3D-туры

     сайт: http://tour3d.pro

«Svadba-Life» - услуги свадебной фотосъемки, фотокниги

     сайт: http://svadba-life.ru

«Photo-Studiya» - студийная фотосъемка, фотополиграфия, фотосайты

     сайт: http://www.photo-studiya.ru 

Портфолио

Отзывы заказчиков

victorkuminov
Виктор 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать логотип
Сначала хотел слепить логотип из двух существующих, но Роман предложил свой вариант, который оказался гораздо лучше. Выбирал из нескольких логотипов, которые потом были доработаны с учетом моих правок. Все супер - рекомендую.
Хороший заказчик. Рекомендую.
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Alex2Cardin
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Собрать картинку - логотип из готовых элементов
Всё ОК. Сделали очень быстро. Над правками работали в прямом эфире, с демонстрацией экрана, что резко упростило задачу и исключило недопонимание. Спасибо!
Отличный заказчик, всегда на связи, задача поставлена четко и понятно.
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