Дизайн сайтов высокого качества!
Здравствуйте!
Меня зовут Максим и я веб-дизайнер.
С удовольствием помогу Вам:
- дизайн сайтов
- дизайн баннеров
- оформление социальных сетей.
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Figma.
- WhatsApp: +7 (989) 703-34-83
- Discord: KAVKAZMAKSIM#7449
- Skype: maksimfel
- Telegram: @KavkazMaksim
- Behance: behance.net/MaximKaribov
- Email: [email protected].
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Дизайн сайта ветеринарной клиники "ВетДоктор"339 просмотров
- Дизайн лендинга тату салона "Pigment"393 просмотра
- Оформление группы в ВК "Apple Tech"370 просмотров
- Баннеры для кинотеатра "КиноМакс"824 просмотра
- Баннер на тему "Упаковка бизнеса в интернете"947 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
FigmaHTMLTildaWix
Очень грамотный профессионал. Очень точно и понятно было выполнено задание. Рекомендации очень полезны. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Отличный человек, рекомендую)
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделано всё качественно, со вкусом и раньше сроков! Максим ответственный , пунктуальный и профессионал своего дела. Рекомендую всем данного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный человек) Понятное ТЗ, быстрая оплата, рекомендую!!!
$10
10 баллов
5 лет назад
Максим справился с моим заданием, был в ватсапе практически постоянно, коллеги утвердили работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, адекватное ТЗ. Рекомендую!!!
$8
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, качественно сделал лучший вариант!
Ответный отзыв
Отличный заказчик Хороший вкус и своевременная оплата) Рекомендую!!!
$40
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Лаконично, стильно, модно, современно. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую!!!
Дизайн сайтов
8 отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
6 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга