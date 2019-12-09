KavkazMaksim

Максим KavkazMaksim

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн сайтов высокого качества!

Здравствуйте!  

Меня зовут Максим и я веб-дизайнер. 

С удовольствием помогу Вам:

  • дизайн сайтов
  • дизайн баннеров
  • оформление социальных сетей.
Работаю в программах:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Figma.
Контакты: 

Всегда готов к результативному сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков

nicepage
51 год
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Требуется консультация по созданию сайта в конструкторе
FigmaHTMLTildaWix
Очень грамотный профессионал. Очень точно и понятно было выполнено задание. Рекомендации очень полезны. Рекомендуем.
Отличный человек, рекомендую)
Ответный отзыв
ifischer
Леонид 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн всплывающего окна
Сделано всё качественно, со вкусом и раньше сроков! Максим ответственный , пунктуальный и профессионал своего дела. Рекомендую всем данного исполнителя.
Отличный заказчик, приятный человек) Понятное ТЗ, быстрая оплата, рекомендую!!!
Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн баннера для такси
Максим справился с моим заданием, был в ватсапе практически постоянно, коллеги утвердили работу.
Отличный заказчик, всегда на связи, адекватное ТЗ. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Дизайн шапки для группы вк
Отличный исполнитель, качественно сделал лучший вариант!
Отличный заказчик Хороший вкус и своевременная оплата) Рекомендую!!!
Ответный отзыв
robertkein
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать баннеры стандартных размеров
Работа выполнена качественно и в срок. Лаконично, стильно, модно, современно. Спасибо.
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
8 отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
6 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга