Проверить рекламные кампании на ошибки

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок225 просмотров

Добрый день!

Есть порядка 20-30 рекламных кампаний  в GA и ЯД которые настраивали разным клиентам в течении нескольких лет. Необходимо все их проверить, предложить исправления и дополнения. Так же нужно сравнить в поисковых кампаниях наличие товаров на сайте с объявлениями - возможно каких то твоаров не хватает, а какие то объявления могут вести на товары которых нет в наличии.

6 лет назад
victorkuminov
Виктор 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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