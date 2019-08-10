Настройка Bitrix24

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Закрыт1 заявка211 просмотров

Необходимо настроить Bitrix24 под американскую компанию, занимающуюся выдачей кредитов. 

Настроить струткуру компании, crm, воронки. 

Также дополнительно надо написать моудли для калькулятора и графика выдачи кредитов.

6 лет назад
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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