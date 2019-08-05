Аудит и перенастройка рекламы на поиске Гугл

Добрый день!

Работает РК на поиске Google Ads.

До определенного времени все работало хорошо, потом начались проблемы: клики идут, а заявок нет.

Нужен взгляд со стороны.

Рекомендации, тесты, меры, сервисы, изменение настроек.

Нужно ваше внимание и опыт.

Само собой не бесплатно.

Пишите цену, заявки без стоимости будут рассматриваться в последнюю очередь.

Спасибо.