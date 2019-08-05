Аудит и перенастройка рекламы на поиске Гугл

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Закрыт18 заявок242 просмотра

Добрый день!

Работает РК на поиске Google Ads.

До определенного времени все работало хорошо, потом начались проблемы: клики идут, а заявок нет. 

Нужен взгляд со стороны.

Рекомендации, тесты, меры, сервисы, изменение настроек.

Нужно ваше внимание и опыт.

Само собой не бесплатно. 

Пишите цену, заявки без стоимости будут рассматриваться в последнюю очередь.

Спасибо.

Google Ads
6 лет назад
daggolova
Дмитрий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад

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