У нас есть старые аккаунты Google Adwords после использования промо-кодов с тратами 2500-3500 В каком виде они у нас есть: много МСС (центров клиентов), в каждом по 50 шт, 20-30 из которых обычно забанены. ...
Аудит и перенастройка рекламы на поиске Гугл
Добрый день!
Работает РК на поиске Google Ads.
До определенного времени все работало хорошо, потом начались проблемы: клики идут, а заявок нет.
Нужен взгляд со стороны.
Рекомендации, тесты, меры, сервисы, изменение настроек.
Нужно ваше внимание и опыт.
Само собой не бесплатно.
Пишите цену, заявки без стоимости будут рассматриваться в последнюю очередь.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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