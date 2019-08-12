Настройка рекламной кампании в Google Ads

Ответственный исполнитель. Понял суть задачи с полуслова. В отличии от своих конкурентов, реализовал задачу так как хочется клиенту, а не навешивал свои пожелания. Всегда был доступен для общения, а саму работу сделал достаточно широко и оперативно (даже в выходные). Рекомендую, и буду сотрудничать снова.