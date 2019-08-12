Настройка рекламной кампании в Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок584 просмотра

Добрый день. 

Ищем исполнителя для запуска контекстной рекламы. Компания занимается курсами дизайна и чертежных компьютерных программ (AutoCAD, Revit, 3ds max). Предпочтительно настроить оплату за конверсии (заполнение формы на сайте). По завершению настройки, прописать рекомендации по ведению кампании. Аудитория - Киев, Украина. Более детально в ЛС. Преимущество исполнителям с похожими кейсами. 

Имеется сайт и аккаунт в GA. 

Жду ваши предложения. 

Спасибо. 

3ds MaxAutoCADGoogle Ads
6 лет назад
Zinch_13
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

oleginglobal
Олег 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Ответственный исполнитель. Понял суть задачи с полуслова. В отличии от своих конкурентов, реализовал задачу так как хочется клиенту, а не навешивал свои пожелания. Всегда был доступен для общения, а саму работу сделал достаточно широко и оперативно (даже в выходные). Рекомендую, и буду сотрудничать снова.
Задача поставлена четко и понятно. Очень оперативно принимались решения. Всем рекомендую к сотрудничеству. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

oleginglobal
Олег 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад