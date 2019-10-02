Создать и настроить аккаунт AdWords, запустить рекламу.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен23 заявки315 просмотров

Добрый день. 

Необходимо создать аккаунт и запустить контекстную рекламу. 

Компания занимается продажей медицинской техники для реабилитации.

Сайт сделан на базе Пром.  Ассортимент небольшой. 

Контакты в приложении.

Жду ваши предложения. 

Спасибо. 

Google Ads
6 лет назад
miridukraine
Даниил 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
6 лет назад
$129
7 дней
Спасибо за работу. Рекомендую.
Рекомендую Даниила. Много задач, всегда на связи, оплачивает.

Заявки фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
6 лет назад
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