САБЖ собственно, в работе сейчас несколько проектов по финтеху для которых это актуально. Если интересно можем продолжить диалог.)
Настроить контекстную рекламу в Google, Яндекс и Facebook, Казахстан
Необходима настройка указанных рекламных систем и Гугл Аналитикс. В дальнейшем понадобится поддержка кампаний.
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