Настроить контекстную рекламу в Google, Яндекс и Facebook, Казахстан

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки135 просмотров

Необходима настройка указанных рекламных систем и Гугл Аналитикс. В дальнейшем понадобится поддержка кампаний.

6 лет назад
TDL_KZ
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
22 дня назад
6 лет назад
$400
10 дней
Escrow
Все задачи выполнены качественно и в срок, рекламные кампании работают отлично, к количеству и качеству заявок претензий нет. При этом бюджет на рекламу полностью устраивает. Рекомендую Ирину и Оксану в качестве профессионалов своего дела и надежных партнеров.
Михаил, спасибо за отзыв! Рада, что удалось оправдать ожидания по сотрудничеству :) Продолжаем работу над проектом. Заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
22 дня назад
6 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама