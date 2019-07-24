Продвижение сайта с помощью Google Ads ( или контекстная реклама) 2-3 недели. Занимаемся созданием сайтов. Аудитория Узбекистан. Напишите расценки для 1) настройки кампании 2) введение (если имеется). И какой бюджет необходим.
Настроить конверсии Google Adwords
Добрый день.
Есть сайт цветочного магазина. Требуется поработать с настройкой аккаунта Google Adwords. Работает программист, самому ничего вставлять не нужно, просто требуется сказать что и куда вставлять.
1. Прописать все события отслеживаний всем кнопкам / страницам.
2. Грамотно Настроить Google Analitycs.
3. Будет огромным плюсом если вы занимались когда либо настройкой LTV.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Настройка Яндекс Директ на сайте сайт http://bit.ly/2K9JWZA Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ...Завершен6 лет назад
Семантику собираем сами, объявления составляем сами, картинки находим сами, ключи даем в нормальной читаемой форме. От вас нужно только технически правильное размещение объявлений в рекламные компании. Напишите ваши расценки на работу при таких условиях.Контекстная реклама36 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт, выложить фото, цены, яндекс директ.Контекстная реклама42 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужна настройка рекламы по тематике графического дизайна для проектной студии. Поиск и КМС.Завершен6 лет назад
Настроить оплату через Яндекс.Кассу. Symfony 2Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $15
Тематика - ремонт стиральных машин. Необходимо собрать НЧ ключевые фразы (350-400 шт), написать под них объявления. Итоговый результат - таблица эксель.Контекстная реклама16 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать контекстно-медийную рекламу, в Google Ads По Калуге.Контекстная реклама31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Настроить контекстную рекламу для зоомагазина. сайт susami.byКонтекстная реклама15 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Необходимо проверить подключение google tag manager к лендингу на Tilda, проверить работу google analytics. Нужно настроить цели для google analytics, на кнопки оплаты и кнопки оставить заявку. Прошу сразу указывать стоимость за данную работуЗавершен6 лет назад