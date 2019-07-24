Настроить конверсии Google Adwords

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Закрыт12 заявок310 просмотров

Добрый день.

Есть сайт цветочного магазина. Требуется поработать с настройкой аккаунта Google Adwords. Работает программист, самому ничего вставлять не нужно, просто требуется сказать что и куда вставлять.

1. Прописать все события отслеживаний всем кнопкам / страницам.

2. Грамотно Настроить Google Analitycs.

3. Будет огромным плюсом если вы занимались когда либо настройкой LTV.

Google Ads
6 лет назад
denisftomov
Денис 
33 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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