Настроить конверсии Google Adwords

Добрый день.

Есть сайт цветочного магазина. Требуется поработать с настройкой аккаунта Google Adwords. Работает программист, самому ничего вставлять не нужно, просто требуется сказать что и куда вставлять.

1. Прописать все события отслеживаний всем кнопкам / страницам.

2. Грамотно Настроить Google Analitycs.

3. Будет огромным плюсом если вы занимались когда либо настройкой LTV.