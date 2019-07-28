Настроить рекламу в google adwords

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок193 просмотра

Нужна настройка рекламы по тематике графического дизайна для проектной студии.

Поиск и КМС.

Google Ads
6 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$100
1 день
Escrow
Задача решена как нужно, качество и сроки на уровне! Рекомендую.
Отличный заказчик. Приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
ТОП-5
Контекстная реклама